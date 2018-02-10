Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

В СБУ прокомментировали информацию о задержании Саакашвили Спецназ, прибывший для задержания Саакшвили, не пустили в отель 28-летняя беременная супруга Дмитрия Диброва показала большую грудь Экс-министр обороны Украины объяснил, из-за чего страна не вступила в НАТО Ученые предложили делить коров на оптимистов и пессимистов Маск: «Tesla без пилота проедет через все США через 3-6 месяцев» Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»
| | "Аэрофлота" завершает подготовку к ужесточению контроля за провозом ручной клади

"Аэрофлота" завершает подготовку к ужесточению контроля за провозом ручной клади

Сегодня, 03:25

С 15 февраля «Аэрофлот» вводит повышенный контроль за ручной кладью во всех пунктах своей маршрутной сети. Отмечается, что компания оставляет за собой право отказать в перевозке любому пассажиру, который не захочет выполнять новые требования. Об этом проинформировала Национальная служба новостей.

 

"Аэрофлота" завершает подготовку к ужесточению контроля за провозом ручной клади

В эфире НСН известные эксперты выразили поддержку решению «Аэрофлота». Они уверены, что ужесточение контроля за ручной кладью позволит обеспечить комфорт и безопасность пассажиров во время полета.

 

 

По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, не контролирующие пронос вещей на борт компании косвенно провоцируют конфликты между пассажирами, а полки забиваются ручной кладью. В свою очередь Борис Рыбак (глава консалтингового агентства «Инфомост») заявил, что ужесточением контроля за ручной кладью «Аэрофлот» решит проблему с ее размещением в салоне и поспособствует снижению вероятности возникновения конфликтной ситуации на борту.

 


Новости по теме
«Аэрофлот» усиливает контроль провоза ручной клади
«Аэрофлот» усиливает контроль провоза ручной клади

Компания «Аэрофлот» с 15 февраля этого года усиливает контроль провоза ручной клади. Действующие нормы остаются в силе, но наблюдать за их соблюдением станут

Пассажирка Air France пронесла на борт 2-летнего сына в ручной клади
Пассажирка Air France пронесла на борт 2-летнего сына в ручной клади

Пассажирка Air France пронесла 2-летнего сына на борт самолета в ручной клади. Женщина не хотела покупать ребенку билет, поэтому спрятала его в сумке.

Росавиация издала запрет на провоз жидкости в ручной клади
Росавиация издала запрет на провоз жидкости в ручной клади

В связи с угрозами террористических актов на бортах воздушных судов Росавиация издала запрет на провоз жидкости в ручной клади.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости