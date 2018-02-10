"Аэрофлота" завершает подготовку к ужесточению контроля за провозом ручной клади

С 15 февраля «Аэрофлот» вводит повышенный контроль за ручной кладью во всех пунктах своей маршрутной сети. Отмечается, что компания оставляет за собой право отказать в перевозке любому пассажиру, который не захочет выполнять новые требования. Об этом проинформировала Национальная служба новостей.
По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, не контролирующие пронос вещей на борт компании косвенно провоцируют конфликты между пассажирами, а полки забиваются ручной кладью. В свою очередь Борис Рыбак (глава консалтингового агентства «Инфомост») заявил, что ужесточением контроля за ручной кладью «Аэрофлот» решит проблему с ее размещением в салоне и поспособствует снижению вероятности возникновения конфликтной ситуации на борту.