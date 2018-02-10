"Аэрофлота" завершает подготовку к ужесточению контроля за провозом ручной клади

С 15 февраля «Аэрофлот» вводит повышенный контроль за ручной кладью во всех пунктах своей маршрутной сети. Отмечается, что компания оставляет за собой право отказать в перевозке любому пассажиру, который не захочет выполнять новые требования. Об этом проинформировала Национальная служба новостей.

В эфире НСН известные эксперты выразили поддержку решению «Аэрофлота». Они уверены, что ужесточение контроля за ручной кладью позволит обеспечить комфорт и безопасность пассажиров во время полета.

По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, не контролирующие пронос вещей на борт компании косвенно провоцируют конфликты между пассажирами, а полки забиваются ручной кладью. В свою очередь Борис Рыбак (глава консалтингового агентства «Инфомост») заявил, что ужесточением контроля за ручной кладью «Аэрофлот» решит проблему с ее размещением в салоне и поспособствует снижению вероятности возникновения конфликтной ситуации на борту.



