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| | К 2020 в Москве планируется поставить более 80 объектов культуры и спорта

К 2020 в Москве планируется поставить более 80 объектов культуры и спорта

Вчера, 23:03
До 2020 года в Москве появятся более 80 объектов спорта и культуры, сообщает пресс-служба московского стройкомплекса.

К 2020 в Москве планируется поставить более 80 объектов культуры и спорта

 

Москва интенсивно готовится к Чемпионату мира по футболу, который столица готова принимать, поэтому город не снижает темпы строительства и реконструкции. Для удобства горожан, не прекращаются постройки социально-культурных объектов по всей территории Москвы. Как сообщает заммэра Маррат Хунсуллин, запланированные для постройки объекты увеличат культурный и спортивный фонд города, а также приукрасят столицу.

Среди крупных объектов в разработке концертный зал в «Зарядье» и парк развлечений «Остров Мечты». В настоящее время активно расширяется территория комплекса «Лужники», в котором появятся Центр художественной гимнастики, бассейн и ледовый дворец. В рамках спортивного градоустройства города завершат строительство стадиона «Динамо» и построят крупные спорт.кластеры в Тушине и Некрасовке.

О дальнейших постройках и полный список запланированных объектов можно узнать на официальном сайте московского стройкомплекса.
Zustasiia Cancarini
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