Чемодан с евро оказался эффективнее молитв

Настоятеля Псковского мужского монастыря задержали белорусские инспекторы за многочисленные нарушения правил дорожного движения. Религиозный человек принялся молиться, обращаясь к Богу за помощью, но его просьбы остались неуслышанными.

Домбровский Сергей

Батюшка вез на машине гуманитарную помощь духовной обители в Барановичах. Там с 2016 года функционирует платная трасса. Священник ничего не знал об этом и не установил на авто бортовое устройство для проезда по таким дорогам. В итоге белорусские правоохранители насчитали 14 нарушений ПДД. Когда настоятелю монастыря назвали сумму штрафа, он чуть не упал в обморок, поскольку не взял с собой столько денег.Машину отправили на стоянку и рекомендовали священнику расплатится по счетам. Через месяц батюшка приехал к инспекторам в Барановичах и вручил им чемодан с 3,6 тысячами евро. Работники МВД Белоруссии приняли деньги и вернули машину верующему. Правоохранители не знают, откуда духовный отец взял такую сумму.