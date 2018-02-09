Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

В СБУ прокомментировали информацию о задержании Саакашвили Спецназ, прибывший для задержания Саакшвили, не пустили в отель 28-летняя беременная супруга Дмитрия Диброва показала большую грудь Экс-министр обороны Украины объяснил, из-за чего страна не вступила в НАТО Ученые предложили делить коров на оптимистов и пессимистов Маск: «Tesla без пилота проедет через все США через 3-6 месяцев» Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»
| | Чемодан с евро оказался эффективнее молитв

Чемодан с евро оказался эффективнее молитв

Вчера, 22:32
Настоятеля Псковского мужского монастыря задержали белорусские инспекторы за многочисленные нарушения правил дорожного движения. Религиозный человек принялся молиться, обращаясь к Богу за помощью, но его просьбы остались неуслышанными.

Чемодан с евро оказался эффективнее молитв

 

Батюшка вез на машине гуманитарную помощь духовной обители в Барановичах. Там с 2016 года функционирует платная трасса. Священник ничего не знал об этом и не установил на авто бортовое устройство для проезда по таким дорогам. В итоге белорусские правоохранители насчитали 14 нарушений ПДД. Когда настоятелю монастыря назвали сумму штрафа, он чуть не упал в обморок, поскольку не взял с собой столько денег.

Машину отправили на стоянку и рекомендовали священнику расплатится по счетам. Через месяц батюшка приехал к инспекторам в Барановичах и вручил им чемодан с 3,6 тысячами евро. Работники МВД Белоруссии приняли деньги и вернули машину верующему. Правоохранители не знают, откуда духовный отец взял такую сумму.
Домбровский Сергей
Новости по теме
8 ноября в Калуге выступит хор Сретенского мужского монастыря
8 ноября в Калуге выступит хор Сретенского мужского монастыря

В Калуге 8 ноября выступит знаменитый хор Сретенского мужского монастыря. Мероприятие состоится в местной филармонии в 19:00.

В Москве скончался священник Новоспасского монастыря
В Москве скончался священник Новоспасского монастыря

В одной из больниц Москвы скончался священник Новоспасского монастыря. Священнослужитель умер в возрасте 69 лет, медики установили основную версию смерти,

В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве настоятеля монастыря
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве настоятеля монастыря

В Ярославской области провели задержание главного подозреваемого в убийстве настоятеля местного монастыря. Такую информацию передал сегодня представитель СК РФ

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости