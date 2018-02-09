Жителей Твери просят прийти на Масленицу в Городской сад

В Твери масштабные проводы Масленицы начнутся 18 февраля. В следующее воскресенье администрация населенного пункта приглашает всех желающих посетить развлекательные мероприятия в Городском саду. Программа начнется в полдень. Информацию об этом сообщают местные СМИ.

Домбровский Сергей

Любители здорового образа жизни примут участие в соревнованиях по прыжкам в длину и поднятию гири. Наблюдать за этим конкурсом будут опытные спортсмены. Атлеты дадут рекомендации юношам, как улучшить результат, силовые показатели и научат правильно расставлять приоритеты во время тренировок, дабы не тратить время попусту. На Масленицу в Городской парк Твери приедут музыкальные группы и творческие коллективы. Одними из участников празднеств станут члены фольклорного клуба «Белый волк».Присутствующие увидят работы исторической организации «Дружина». На сцену Городского парка выйдут лучшие солисты Твери. Любители музыки должны остаться довольны. Традиционное сжигание чучела Масленицы состоится в четыре часа пополудни.