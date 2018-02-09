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| | Суд разрешил автору «Новой газеты» Али Ферузу покинуть РФ

Суд разрешил автору «Новой газеты» Али Ферузу покинуть РФ

Вчера, 19:40
Гражданин Узбекистана Худоберди Нурматов, известный как Али Феруз, может уже на следующей неделе вылететь с РФ в Германию. Соответствующее распоряжение принял Басманный суд Москвы. Об этом проинформировал адвокат журналиста «Новой газеты» Даниил Хаймович.

Суд разрешил автору «Новой газеты» Али Ферузу покинуть РФ

 

Басманный суд столицы РФ постановил, что Али Феруз может обратиться к судебным приставам с просьбой выехать с РФ в другую страну.Допущение на выезд журналист может получить в случае предъявления необходимых для этого документов. Адвокат Худоберди Нурматова рассказал, что у журналиста эти бумаги есть, и он уже приобрел билет в Германию на 15 февраля. Если приставы подготовят все необходимое, то Али Феруз покинет Россию в планируемый день вылета. Заместитель старшего пристава Москвы Марина Кукса сообщила, что готова рассмотреть просьбу Али Феруза 12 февраля.

В пятницу Басманный суд также задержал решение о возвращении журналиста в родную страну.
Виктория Озерова
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