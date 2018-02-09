Суд разрешил автору «Новой газеты» Али Ферузу покинуть РФ

Гражданин Узбекистана Худоберди Нурматов, известный как Али Феруз, может уже на следующей неделе вылететь с РФ в Германию. Соответствующее распоряжение принял Басманный суд Москвы. Об этом проинформировал адвокат журналиста «Новой газеты» Даниил Хаймович.

Виктория Озерова

Басманный суд столицы РФ постановил, что Али Феруз может обратиться к судебным приставам с просьбой выехать с РФ в другую страну.Допущение на выезд журналист может получить в случае предъявления необходимых для этого документов. Адвокат Худоберди Нурматова рассказал, что у журналиста эти бумаги есть, и он уже приобрел билет в Германию на 15 февраля. Если приставы подготовят все необходимое, то Али Феруз покинет Россию в планируемый день вылета. Заместитель старшего пристава Москвы Марина Кукса сообщила, что готова рассмотреть просьбу Али Феруза 12 февраля.В пятницу Басманный суд также задержал решение о возвращении журналиста в родную страну.