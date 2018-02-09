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| | Названы самые экологически чистые регионы России

Названы самые экологически чистые регионы России

Вчера, 18:37
«Зеленый патруль» составил «Экологический рейтинг» регионов России. Возглавляет список в четвертый раз подряд Тамбовская область.

Названы самые экологически чистые регионы России

 

Специалисты общественного объединения «Зеленый патруль» провели изучение экологической ситуации на территории Российской Федерации в конце прошедшего года и оценили субъекты по данному показателю. Во второй раз первенство взяли Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край, власти которых сотрудничают с гражданами и принимают мероприятия по охране природы. Уточняется, что первая становится лидером списка уже в четвертый раз. В топ-10 вошли Ульяновская и Мурманская области, Северная столица, республика Коми, Чувашия и другие. В конце списка Московская, Свердловская и Челябинская области.

Следует отметить, что первый «Зеленый сертификат» от «Зеленого патруля» получила свалка в городе Урюпинске Волгоградской области.
Виктория Озерова
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