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| | «Аэрофлот» усиливает контроль провоза ручной клади

«Аэрофлот» усиливает контроль провоза ручной клади

Вчера, 18:13
Компания «Аэрофлот» с 15 февраля этого года усиливает контроль провоза ручной клади. Действующие нормы остаются в силе, но наблюдать за их соблюдением станут строже. Причиной изменений являются многочисленные жалобы пассажиров самолетов.

«Аэрофлот» усиливает контроль провоза ручной клади

 

По словам представителей «Аэрофлота», предприятия, разрабатывающие воздушные судна, делают полки для ручной клади определенных размеров. При нарушении габаритов ущемляются права других людей. Дабы не возникало конфликтов, компания-перевозчик станет зорче наблюдать за соблюдением действующих норм. Согласно нынешним правилам, человек может взять в салон самолета ручной клади весом до десяти килограммов. Для бизнес-класса допустимо наличие личных вещей массой 15 килограммов.

Если действующие нормы превышаются, то нужно сдать ручную кладь в специальное место для хранения багажа и оплатить необходимую сумму денег за эту услугу. При отказе человека выполнять требования «Аэрофлота», перевозчик на официальных основаниях может не допустить транспортировку груза. По словам экспертов, изменения нужны для ликвидации инцидентов в салоне лайнеров.
Домбровский Сергей
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