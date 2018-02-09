В Москве заселяют первый дом по программе реноваци

Руководитель отдела градостроительства Москвы Сергей Левкин заявил, что дом полностью готов к принятию жильцов. Квартиры в постройке просторные и удобные, всё соответствует современным меркам. За текущий год в Москве хотят подготовить для переселения 24 дома в Головинском районе. Согласно статистическим данным, в программе реновации участвуют порядка 40 тысяч семей.
Изначально к проекту отнеслись настороженно. Русскому человеку присущ консерватизм, он с неохотой меняет собственные взгляды, хотя логика ему подсказывает о необходимости трансформаций. Не все граждане поддержали инициативу переселения из старых домов в новые. Некоторые до сих пор считают реновацию авантюрой. Пенсионеры обжились на одном месте и не хотят участвовать в проекте. Постепенно люди стали относиться к реновации положительнее. По результатам этого проекта чиновники сделают вывод о необходимости его реализации в других городах России.