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| | В Москве заселяют первый дом по программе реноваци

В Москве заселяют первый дом по программе реноваци

Вчера, 17:28
9 февраля представители администрации Москвы разрешили жильцам посмотреть их новые квартиры. Первый дом, который заселят по программе реновации, находится по улице Парковой на востоке мегаполиса. Информацию об этом сообщают столичные СМИ.

В Москве заселяют первый дом по программе реноваци

 

Руководитель отдела градостроительства Москвы Сергей Левкин заявил, что дом полностью готов к принятию жильцов. Квартиры в постройке просторные и удобные, всё соответствует современным меркам. За текущий год в Москве хотят подготовить для переселения 24 дома в Головинском районе. Согласно статистическим данным, в программе реновации участвуют порядка 40 тысяч семей.

Изначально к проекту отнеслись настороженно. Русскому человеку присущ консерватизм, он с неохотой меняет собственные взгляды, хотя логика ему подсказывает о необходимости трансформаций. Не все граждане поддержали инициативу переселения из старых домов в новые. Некоторые до сих пор считают реновацию авантюрой. Пенсионеры обжились на одном месте и не хотят участвовать в проекте. Постепенно люди стали относиться к реновации положительнее. По результатам этого проекта чиновники сделают вывод о необходимости его реализации в других городах России.
Домбровский Сергей
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