В Москве заселяют первый дом по программе реноваци

9 февраля представители администрации Москвы разрешили жильцам посмотреть их новые квартиры. Первый дом, который заселят по программе реновации, находится по улице Парковой на востоке мегаполиса. Информацию об этом сообщают столичные СМИ.

Домбровский Сергей

Руководитель отдела градостроительства Москвы Сергей Левкин заявил, что дом полностью готов к принятию жильцов. Квартиры в постройке просторные и удобные, всё соответствует современным меркам. За текущий год в Москве хотят подготовить для переселения 24 дома в Головинском районе. Согласно статистическим данным, в программе реновации участвуют порядка 40 тысяч семей.Изначально к проекту отнеслись настороженно. Русскому человеку присущ консерватизм, он с неохотой меняет собственные взгляды, хотя логика ему подсказывает о необходимости трансформаций. Не все граждане поддержали инициативу переселения из старых домов в новые. Некоторые до сих пор считают реновацию авантюрой. Пенсионеры обжились на одном месте и не хотят участвовать в проекте. Постепенно люди стали относиться к реновации положительнее. По результатам этого проекта чиновники сделают вывод о необходимости его реализации в других городах России.