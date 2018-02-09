Поезд «Санкт-Петербург — Мурманск» сменил расписание ради школьницы

Представители отечественной прессы сообщили о том, что в маршруте поезда номер 21 сообщением «Санкт-Петербург Мурманск» появилась еще одна остановка станция Пояконда. Интересным обстоятельством является то, что расписание решили изменить ради 14-летней школьницы, которой решили дать возможность спокойно добираться домой после занятий.

Ведущий специалист по работе со СМИ Октябрьской железной дороги Василий Рябков пообщался с прессой и рассказал о данном решении. Пояконда, как стало известно, весьма небольшой поселок, что находится в южной части Мурманской области. Зимой там остается приблизительно 50 постоянных жителей, которые работают на биологической станции МГУ, располагающейся в 15 километрах от поселка. Среди них также и родители единственного ребенка, который зимой продолжает жить в Пояконде.

Девочка раньше ездила в школу утренней электричкой и сопровождала ее бабушка, но с 1 декабря остановка поезда на станции была отменена, потому школьнице приходилось возвращаться электричкой, что отправляется в 7 часов вечера. При таком графике на полноценный отдых и домашнее задание у девочки попросту не оставалось времени.

Именно поэтому администрация Кандалшского района обратилась к руководству ОЖД с просьбой о назначении остановки на станции Пояконда для того, чтобы доставлять школьницу к месту проживания.

Николай Офицеров