Женись или сядешь: «Охотница на мужчин» Настя Рыбка поставила Олегу Дерипаске ультиматум

Все чаще в СМИ публикуют истории о случаях с изнасилованиями, которые стают просто сенсациями. Чаще всего, в таких ситуациях на месте жертвы насильника оказывается известная особа – фотомодель, киноактриса или просто личность, которая становится известной именно после произошедшего с ней случая. Что же на самом деле скрывается под занавесом рейтинга аналогичных инцидентов, и кто от этого имеет свой интерес, поможет узнать этот материал.

В настоящее время девушки по всему миру, независимо от региона и страны, в которой живут, стремятся к славе. Одни находят себя в музыке, другие – танцуют, третьи – создают грандиозный пиар вокруг себя, провоцируя наступление славы. Особенно часто такая категория практикует обвинения в изнасилованиях тех крутых парней, с которыми предварительно заводят роман. В противном случае, дамы из этого круга начинают угрожать своим «насильникам» тюремным сроком, но готовы все простить и забыть, если на пальце окажется обручальное кольцо. Используя свое беззащитное состояние, поп-дивы начинают бороться за престижный статус в обществе, стабильное финансовое положение или же просто славу. В настоящее время девушки по всему миру, независимо от региона и страны, в которой живут, стремятся к славе. Одни находят себя в музыке, другие – танцуют, третьи – создают грандиозный пиар вокруг себя, провоцируя наступление славы. Особенно часто такая категория практикует обвинения в изнасилованиях тех крутых парней, с которыми предварительно заводят роман. В противном случае, дамы из этого круга начинают угрожать своим «насильникам» тюремным сроком, но готовы все простить и забыть, если на пальце окажется обручальное кольцо. Используя свое беззащитное состояние, поп-дивы начинают бороться за престижный статус в обществе, стабильное финансовое положение или же просто славу.

Интересный случай описан в СМИ с популярной моделью из Белоруссии, Анастасией Рыбкой. Девушка официально пригрозила успешному предпринимателю из России Олегу Дерипаске тюрьмой за групповое изнасилование на его же яхте. Но по словам потерпевшей, она готова стереть из своей памяти все негативные последствия произошедшего, если олигарх предложит ей руку и сердце. Эта история стала практически второй по зарозительности после нашумевшего скандала с Дианой Шурыгиной и ее изнасилованием. Правда, в этом случае, ее обидчик не имел ничего общего с бизнесом, да и замуж за него девушка не собиралась. Кроме того, Сергей все же прошел тюремные нары по этому вопросу. Но пиар заключен был в том, что Шурыгина сама захотела затмить мир славой о себе и все же добилась цели.





В истории Анастасии Рыбки, потерпевшая сторона настаивает на женитьбе на себе своего насильника. Согласно мнения психологов, если над женщиной действительно происходит факт изнасилования, тем более еще и группового (как подчеркнула Рыбка в своем ультиматуме), то жертва никогда не согласится на замужество с исполнителем такого акта расправы. Для потенциальной жертвы насилия, постоянное местопребывания возле объекта ее страха станет пыткой. В истории Анастасии Рыбки, потерпевшая сторона настаивает на женитьбе на себе своего насильника. Согласно мнения психологов, если над женщиной действительно происходит факт изнасилования, тем более еще и группового (как подчеркнула Рыбка в своем ультиматуме), то жертва никогда не согласится на замужество с исполнителем такого акта расправы. Для потенциальной жертвы насилия, постоянное местопребывания возле объекта ее страха станет пыткой.

Ученые проанализировали технику мышления нескольких девушек и женщин разного возраста и социального статуса, которые пережили в своей жизни изнасилование. Ни одна из потерпевших, даже спустя некоторое время не согласилась стать женой бывшего насильника. Это свидетельствует о том, что сложившаяся обстановка в жизни модели Анастасии Рыбки, равна желанию «пропиариться» и получить для себя новый рекорд – стать женой олигарха из России.