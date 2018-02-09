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| | В Госдуме предложили финансово мотивировать ответственных водителей

В Госдуме предложили финансово мотивировать ответственных водителей

Сегодня, 16:29
Иван Сухарев, являющийся депутатом в Государственной думе Российской Федерации, обратился с предложением в ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ мотивировать ответственных водителей посредством финансовых поощрений.

В Госдуме предложили финансово мотивировать ответственных водителей

 

Согласно выдвинутому предложению, будет учреждена специальная лотерея, фонд которой будет пополняться от выплат штрафов различных нарушителей ПДД. В розыгрыше денежных призов смогут участвовать лишь те водители, которые безукоризненно соблюдают ПДД, не превышая установленных скоростных режимов. Сухарев пояснил, что в Швеции подобный эксперимент был реализован, а в результате его введения в стране на 22 процента снизилась средняя скорость автомобильного потока.

Депутат заметил, что казна лотереи будет пополняться исключительно нарушителями скоростных режимов, а люди, которые чтут установленные правила, смогут зарегистрироваться в лотерее и получить выгоду от соблюдения правопорядка.
Александр Вест
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