В Госдуме предложили финансово мотивировать ответственных водителей

Иван Сухарев, являющийся депутатом в Государственной думе Российской Федерации, обратился с предложением в ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ мотивировать ответственных водителей посредством финансовых поощрений.

Александр Вест

Согласно выдвинутому предложению, будет учреждена специальная лотерея, фонд которой будет пополняться от выплат штрафов различных нарушителей ПДД. В розыгрыше денежных призов смогут участвовать лишь те водители, которые безукоризненно соблюдают ПДД, не превышая установленных скоростных режимов. Сухарев пояснил, что в Швеции подобный эксперимент был реализован, а в результате его введения в стране на 22 процента снизилась средняя скорость автомобильного потока.Депутат заметил, что казна лотереи будет пополняться исключительно нарушителями скоростных режимов, а люди, которые чтут установленные правила, смогут зарегистрироваться в лотерее и получить выгоду от соблюдения правопорядка.