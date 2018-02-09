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| | Аномальное давление в Омске отразилось на здоровье горожан

Аномальное давление в Омске отразилось на здоровье горожан

Сегодня, 16:16
8 февраля в Омске наблюдался скачок атмосферного давления, что сказалось на здоровье горожан.

Аномальное давление в Омске отразилось на здоровье горожан

 

Вчера синоптики сообщили об уникальном явлении, зафиксированном в Омске. Необычно высокое атмосферное давление в утреннее время 8 февраля, приблизилось к отметке 789,75 мм ртутного столба. При том что для февраля нормой считается 766,9 мм.

Люди с крепким здоровьем могли и не заметить скачок более чем на 20 мм ртутного столба, а вот омичи, чувствительные к метеоизменениям, могли ощущать недомогание.

Местный Врач Ирина Василина подметила, что группа метеозависимых людей в Омске довольно большая. Зачастую симптомы проявляются в общем недомогании. Люди с повышенным артериальным давлением могут почувствовать ухудшение самочувствия. При всем этом падает общий тонус, настроение и работоспособность. Так же во время повышенного атмосферного давления могут обостряться хронические заболевания.
Петр Иванов
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