Трамп «на миллион» соврал о стоимости обручального кольца для Мелании

26 января миллиардер Лоренс Графф прокомментировал покупку кольца Дональдом Трампом и обвинил политического деятеля в откровенной лжи, сказав что президент США приуменьшил цену в 1 миллион долларов.

Петр Иванов

В 2005 году успешный бизнесмен и действующий президент США Дональд Трамп открыто признавался прессе о своих денежных расходах. Хвастаясь обручальным кольцом которое Трамп подарил своей супруге Мелании, бизнесмен приуменьшил цену изделия в 1 миллион долларов. Как выяснилось на сегодняшний день, 13 лет назад президент обманул «на миллион».26 января этого года представитель компании Graff Diamonds Лоренс Графф осветил забытое интервью Дональда Трампа. Как заявил ювелир, компании действительно довелось иметь дело с мистером Трампом, однако скидку в 1 миллион долларов ему никто не делал. За кольцо весом более 10 карат глава Белого дома заплатил полную сумму в размере полутора миллиона долларов.