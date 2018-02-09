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| | Модели отвоевали право не демонстрировать наготу на неделе моды в США

Модели отвоевали право не демонстрировать наготу на неделе моды в США

Вчера, 23:30
Совет модных дизайнеров Америки при содействии Model Alliance добились отдельных раздевалок для моделей, участвующих в Неделе моды в Нью-Йорке. Так манекенщицы будут защищены от вмешательства в частную жизнь.

Модели отвоевали право не демонстрировать наготу на неделе моды в США

 

Организаторы Недели моды в Нью-Йорке сообщили моделям приятную новость. На мероприятии манекенщицам не придется переодеваться на бэкстейдже в присутствии многих третьих лиц и фотографов, что причиняло девушкам много неудобств. При этом не раз моделей без разрешения снимали обнаженными, а потом фото появлялись в Сети. Также из-за переодевания прямо за кулисами модели часто становились жертвами харрасмента. Недавно о подобном случае в отношении нее со стороны соучредителя Guess Пола Марчиано заявила Кейт Аптон.

Совет модных дизайнеров Америки и Model Alliance добились того, чтобы у моделей на Неделе моды в Нью-Йорке были отдельные раздевалки. Так манекенщицам смогут гарантировать безопасные условия труда.
Виктория Озерова
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