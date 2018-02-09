Редкий саблезубый олень впервые попал в фотоловушку в Приморье

В нацпарке «Земля леопарда» сообщили об уникальном случае, в ходе которого камеры зафиксировали саблезубого оленя кабарга.

Петр Иванов

Этот вид оленей является самым редким из представителей вида животных в Приморской области. В целом саблезубых оленей насчитывается около 100 особей.Эти животные любят селиться на склонах гор, поросших хвойными лесами, которых в нацпарке «Земля леопарда» не так много. Подобная растительная местность позволяет животному избежать встречи с опасным хищником, и дает маневренному скакуну безопасный отход. Попал олень в объектив камеры как раз в одном из таких растительных мест.В этом районе парка обитают несколько леопардов, харзы – именно эти животные представляют для кабарги угрозу для жизни.