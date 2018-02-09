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| | В Приморье школьница зачитала нецензурный стих Маяковского

В Приморье школьница зачитала нецензурный стих Маяковского

Сегодня, 11:45
Отдел администрации Ольгинского района Приморья по вопросам образования проводит проверку после инцидента, что имел место быть в одной из сельских школ, где ученица рассказала на уроке стихотворение Владимира Маяковского, в котором содержались матерные слова. Информацию подтвердила начальник отдела Елена Мальцева.

 

В Приморье школьница зачитала нецензурный стих Маяковского


Эта же учительница ранее в социальных сетях публиковала ролики с чтением нецензурных стихов школьницей, которую в этот момент на мобильный телефон снимали одноклассники.

«Мы тут в настоящем шоке. Уже начата проверка инцидента. Пока что нам не совсем понятна реакция, что исходила от учителя, она сидела в этот момент слушала и смеялась. Учитель, готовясь к уроку, задает тему о лирике Маяковского, о женщинах и родине, к примеру. Это уже устоявшаяся методика. Нельзя давать школьнику самому выбирать себе стихи», - заявила Мальцева.

Она также отметила, что если дети выражаются нецензурно, то их родителей сразу же вызывают в школу, потому за этим пристально следят. Учитель сразу же должна останавливать читающую стих школьницу, но она этого не делает.

«Девочка уже взрослая и в таком возрасте сама должна отдавать себе отчет о происходящем. До этого она жила в детдоме и на данный момент находится под опекой. Между прочим, опекать ее взялась директор школы, которая тогда работала учителем», -добавила собеседница СМИ.
Николай Офицеров
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Комментарии (1):

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Прочитала, и молодец. А Мальцева просто выслуживается. Из песни, особенно сельской, слов не выкинешь
Сегодня, 15:55
написал: Oleg-sg
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