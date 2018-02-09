В Приморье школьница зачитала нецензурный стих Маяковского

Эта же учительница ранее в социальных сетях публиковала ролики с чтением нецензурных стихов школьницей, которую в этот момент на мобильный телефон снимали одноклассники.
«Мы тут в настоящем шоке. Уже начата проверка инцидента. Пока что нам не совсем понятна реакция, что исходила от учителя, она сидела в этот момент слушала и смеялась. Учитель, готовясь к уроку, задает тему о лирике Маяковского, о женщинах и родине, к примеру. Это уже устоявшаяся методика. Нельзя давать школьнику самому выбирать себе стихи», - заявила Мальцева.
Она также отметила, что если дети выражаются нецензурно, то их родителей сразу же вызывают в школу, потому за этим пристально следят. Учитель сразу же должна останавливать читающую стих школьницу, но она этого не делает.
«Девочка уже взрослая и в таком возрасте сама должна отдавать себе отчет о происходящем. До этого она жила в детдоме и на данный момент находится под опекой. Между прочим, опекать ее взялась директор школы, которая тогда работала учителем», -добавила собеседница СМИ.
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