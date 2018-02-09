В Приморье школьница зачитала нецензурный стих Маяковского

Отдел администрации Ольгинского района Приморья по вопросам образования проводит проверку после инцидента, что имел место быть в одной из сельских школ, где ученица рассказала на уроке стихотворение Владимира Маяковского, в котором содержались матерные слова. Информацию подтвердила начальник отдела Елена Мальцева.

Николай Офицеров

Эта же учительница ранее в социальных сетях публиковала ролики с чтением нецензурных стихов школьницей, которую в этот момент на мобильный телефон снимали одноклассники.», - заявила Мальцева.Она также отметила, что если дети выражаются нецензурно, то их родителей сразу же вызывают в школу, потому за этим пристально следят. Учитель сразу же должна останавливать читающую стих школьницу, но она этого не делает.», -добавила собеседница СМИ.