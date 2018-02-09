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| | Строители поведали об успехах строительства Крымского моста

Строители поведали об успехах строительства Крымского моста

Сегодня, 11:17
Строители, работающие над возведением Крымского моста, считающегося стройкой века, рассказали о том, какого прогресса им удалось добиться за два года упорного труда. По словам специалистов, строительство идёт согласно графику, а объект будет сдан в указанный срок.

Строители поведали об успехах строительства Крымского моста

 

Согласно сообщению рабочих, трудящихся над строительством Крымского моста вот уже второй год к ряду, погрузка свай почти полностью закончена, однако в данный момент из всего массива металлоконструкций, которых имеется в наличии около 160 тысяч тонн, было собрано лишь 40 тысяч. Также специалисты отметили, что из запланированных 307 опор строители сумели возвести уже 190. Строители заметили, что за два года им удалось установить необходимые пролётные строения, а также возвести основные конструктивы той части моста, на которой будет пролегать автодорожное полотно.

В эксплуатацию Крымский мост должен быть сдан уже в декабре нынешнего года, а до этого техническим специалистам предстоит заасфальтировать дорожное покрытие и обустроить автомобильную проезжую часть.
Александр Вест
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