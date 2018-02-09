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| | Банки проверят мобильные номера клиентов для их безопасности

Банки проверят мобильные номера клиентов для их безопасности

Сегодня, 10:40
Возглавляющий Национальный совет по финансовому рынку России Андрей Емелин поделился с прессой сведениями о том, что уже в этом году должен начать работать механизм по проверке принадлежности мобильных номеров конкретных клиентов банков. Данная инициатива, по его словам, сможет стать чем-то вроде «ограды» от звонков коллекторов, поступающих по поводу чужих долгов.
 

Банки проверят мобильные номера клиентов для их безопасности

 

Емелин уточняет, что данная система проверки будет запущена на базе института по вопросам Связи. В институте также подтвердили, что вопрос обсуждался, однако приводить деталей никто не стал. По словам возглавляющего НСФР, банк планирует передавать в ЦНИИС данные в виде зашифрованных ФИО, номера паспорта, а также номера телефона самого клиента. После этого оператор планирует направить эту информацию для того, чтобы сверять данные в сотовой компании, а ответ после будет перенаправлен в банк.
 
В Центробанке, Минкомсвязи, а также МТС на запрос от отечественной прессы о том, поддерживают ли инициативу участники финансового рынка, не ответили. В «Билайне», Бинбанке и «Мегафоне» данная инициатива оценивается положительно.
 
Еще в конце прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, сутью которого являются предусмотренные штрафы для сотовых операторов в случае, если при звонке или передаче сообщения они не указывают абонентский номер.

Николай Офицеров
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