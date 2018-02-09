Банки проверят мобильные номера клиентов для их безопасности

Возглавляющий Национальный совет по финансовому рынку России Андрей Емелин поделился с прессой сведениями о том, что уже в этом году должен начать работать механизм по проверке принадлежности мобильных номеров конкретных клиентов банков. Данная инициатива, по его словам, сможет стать чем-то вроде «ограды» от звонков коллекторов, поступающих по поводу чужих долгов.

Емелин уточняет, что данная система проверки будет запущена на базе института по вопросам Связи. В институте также подтвердили, что вопрос обсуждался, однако приводить деталей никто не стал. По словам возглавляющего НСФР, банк планирует передавать в ЦНИИС данные в виде зашифрованных ФИО, номера паспорта, а также номера телефона самого клиента. После этого оператор планирует направить эту информацию для того, чтобы сверять данные в сотовой компании, а ответ после будет перенаправлен в банк.

В Центробанке, Минкомсвязи, а также МТС на запрос от отечественной прессы о том, поддерживают ли инициативу участники финансового рынка, не ответили. В «Билайне», Бинбанке и «Мегафоне» данная инициатива оценивается положительно.

Еще в конце прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, сутью которого являются предусмотренные штрафы для сотовых операторов в случае, если при звонке или передаче сообщения они не указывают абонентский номер.

Николай Офицеров