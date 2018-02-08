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| | Ирина Хакамада рассказала о борьбе с раком у дочери с синдромом Дауна

Ирина Хакамада рассказала о борьбе с раком у дочери с синдромом Дауна

Вчера, 22:58
В эфире телепередачи «Пусть говорят» на Первом канале Ирина Хакамада призналась о том, как нелегко ей пришлось бороться со страшным диагнозом «особенной» дочери.

Ирина Хакамада рассказала о борьбе с раком у дочери с синдромом Дауна

 

Дочь Ирины Маша родилась на свет 1997 года. О синдроме Дауна, обнаруженном у своего ребенка, Ирина знала еще до рождения девочки. Ирина Хакамада очень боялась, что Машу будут дразнить, насмехаться в детском коллективе, но со временем опасения прошли. Политик просто помогала дочери социализироваться в обществе, которая и сама научилась противостоять недоброжелателям.

Синдром Дауна оказался не единственной проблемой Марии. Врачи обнаружили у дочери Хакамады в 2004 году рак. В этот же год Ирина баллотировалась на пост президента. Известность не смогла оставить карьеру политика. Как призналась публицист, это был очень сложный период для нее с дочерью. По ночам она сидела в больнице рядом с Машей, а днем занималась политической деятельностью. Ирина Хакамада говорит, что это была настоящая борьба за жизнь, отнимающая все силы. Болезнь Маши отступила и началась ремиссия, когда президентская кампания закончилась.

Следует сказать, что сейчас Мария Сиротинская – полноценный человек. У Маши есть жених по имени Влад. Они познакомились три года назад и теперь планируют пожениться.
Татьяна Преображенская
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