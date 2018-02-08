Сергей Семенов заплатил компенсацию семье Шурыгиных

Сергей Семенов, обвиняемый в громком деле об изнасиловании Дианы Шурыгиной, рассказал про 220 тысяч рублей, выплаченных ее семье. Данные деньги являются компенсацией за причиненный моральный вред.

В своем Instagram обвиняемый в изнасиловании Сергей Семенов опубликовал пост, в котором поделился с подписчиками новостью об уплате судебного иска потерпевшей стороне – семье Шурыгиных. Семенов проинформировал, что суммой в размере 220 тысяч рублей он возместил моральный вред пострадавшим.В подписи к публикации, парень пожелал Диане Шурыгиной распорядиться полученными деньгами разумно, направив их в необходимое русло. Этим руслом, по мнению Семенова, могут быть детдомы и больные дети, которым необходима помощь.220 тысяч рублей ему помогло собрать общественное движение, возглавляемое Павлом Пятницким и Дианой Пегас. Семенов поблагодарил всех, кто поучаствовал в процессе сбора денег.После общественного резонанса, связанного с делом об изнасиловании, семья Шурыгиных вынуждена сидеть без работы. Причина этого в том, что из-за плохой репутации, созданной различными ток-шоу, блогерами и СМИ, Шурыгиным отказывают работодатели.