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| | В Москве возле здания МИД установят памятник Евгению Примакову

В Москве возле здания МИД установят памятник Евгению Примакову

Вчера, 21:10
В Москве 8 февраля состав комиссии монументального искусства решил поставить скульптуру, посвященную строительству города, на улице Большая Никитская. О такой идеи откликаются только положительно.

В Москве возле здания МИД установят памятник Евгению Примакову

 

Игорь Воскресенский, председатель комиссии, всяческие поддерживает такую замечательную перспективу разнообразить столицу. Местные власти решили подарить монумент городу.

Решается его местоположение, по последним данным, памятник будет установлен в районе дома №7, по улице Большая Никитская.

Открыт конкурс на кандидатуру автора скульптуры. Главным критерием является креативность, монумент должен цеплять глаз прохожего, заставлять остановиться. Глава комиссии, заявил это не окончательное решение, поэтому если никаких возражений не будет, проект планируют отправить на рассмотрение в Мосгордуму.
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