В Ростове-на-Дону полицейских вместе с их семьями обязали посещать церковь

8 февраля на Телеграм-канале «Омбудсмен полиции» был опубликован документ, в котором сообщается, что теперь все полицейские вместе со своими семьями обязаны посещать священника и в доказательство показать видеозапись.

Из-за быстрого роста преступности среди сотрудников правоохранительных органов в Ростове-на-Дону, городское УМВД обратилось за помощью к Русской православной церкви (РПЦ). Каждый полицейский вместе со своей семьей должен посещать священника и снимать свой визит на видео, которое позже нужно предоставить своему начальству.

В приказе, опубликованного на Телеграм-канале «Омбудсмен полиции», сообщается о последних преступных действиях сотрудников правоохранительных органов, далее написаны требования к полицейским, которые они обязаны выполнить. В эти требования, помимо необходимого визита в РПЦ, вошли предоставление видео со сбора сотрудников, на котором зачитывается данный приказ и ознакомление полицейских с «Памяткой сотрудника УМВД России по Ростову-на-Дону». Полицейским так же не рекомендовано посещать ночные клубы и пить алкогольные напитки.

Zustasiia Cancarini

С помощью РПЦ надеются остановить рост преступности и побороть её полностью.