Эксперты назвали лучшие подарки мужчинам на День святого Валентина

Американские специалисты провели опрос и определили, какой он – идеальный подарок мужчине на День святого Валентина. Ответы на этот вопрос давали на платформе Reddit сами представители сильной половины человечества.

Первые позиции занимали нематериальные подарки. Отказывать «джентльменскому набору» мужчины не будут, но большинство из них всё же будут рады проведённому вместе времени: поваляться в кровати, пообниматься, поговорить о всяком. Но не стоит превращать этот день в обычный выходной. Парню будет приятно, если его спутница заставит его почувствовать себя центром вселенной. «Покажи ему, что ты благодарна за всё, что он для тебя делает», - советуют мужчины в Сети.Из лидирующих строчек подарков вытекает «продолжение». Мужчины не прочь провести время в постели интереснее. Любимого можно удивить смелыми решениями в сексе или сделать интим особенным другими способами. Или вовсе можно удовлетворять его весь вечер. В «десятку» вошёл ещё один стереотипный сюрприз – еда. Не обязательно перечитывать всю кулинарную библиотеку. Достаточно просто посетить с парнем его любимое место и заказать его любимые позиции в меню.Но и о материальном тоже не нужно забывать. Зачастую, если мужчина и ожидает какой-то подарок от своей женщины, то это точно не очередная «игрушка». В такой сюрприз нужно вложить понятный для обоих смысл.