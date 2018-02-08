McDonald’s выпустили гамбургер с бриллиантами и сапфирами

Сеть быстрого питания McDonald’s выпустила кольцо с бриллиантами и сапфирами в форме популярного гамбургера «Биг Мак» ко Дню всех влюбленных, сообщает Fashion Network.

Кольцо выполнено из желтого золота и получило название Bling Mac, внешне очень напоминает популярный гамбургер «Биг Мак». Цена ювелирного украшения составит 12,5 тысяч долларов. Все ингредиенты гамбургера «выложены» разными драгоценными камнями: «котлета» - коньячными бриллиантaми, бесцветные бриллианты имитируют зерна кунжута на булочке, цветными сапфирами представлены салат, сыр и кетчуп. Сами булочки сделаны из желтого золота.

Zustasiia Cancarini

Этим украшением сеть быстрого питания McDonald’s предлагает молодым людям уникальную возможность ко Дню всех влюбленных: подарить девушке кольцо на помолвку в популярном заведении.