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| | McDonald’s выпустили гамбургер с бриллиантами и сапфирами

McDonald’s выпустили гамбургер с бриллиантами и сапфирами

Вчера, 18:20
Сеть быстрого питания McDonald’s выпустила кольцо с бриллиантами и сапфирами в форме популярного гамбургера «Биг Мак» ко Дню всех влюбленных, сообщает Fashion Network.

McDonald’s выпустили гамбургер с бриллиантами и сапфирами

 

Кольцо выполнено из желтого золота и получило название Bling Mac, внешне очень напоминает популярный гамбургер «Биг Мак». Цена ювелирного украшения составит 12,5 тысяч долларов. Все ингредиенты гамбургера «выложены» разными драгоценными камнями: «котлета» - коньячными бриллиантaми, бесцветные бриллианты имитируют зерна кунжута на булочке, цветными сапфирами представлены салат, сыр и кетчуп. Сами булочки сделаны из желтого золота.

 

Этим украшением сеть быстрого питания McDonald’s предлагает молодым людям уникальную возможность ко Дню всех влюбленных: подарить девушке кольцо на помолвку в популярном заведении.
Zustasiia Cancarini
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