Ростуризм выпустил памятку для желающих сдать жилье во время проведения ЧМ-18

Федеральное агентство по туризму на своем сайте разместило рекомендации для желающих сдать жилье в городах-хостах Чемпионата Мира.

Всего собрано 7 основных пунктов, соблюдение которых позволит безопасно принять у себя иностранцев и иногородних, и не ударить в грязь лицом, предложив действительно качественные услуги по предоставлению жилья.Рекомендации касаются условий предоставления жилья для гостиниц/хостелов и частных квартир, например: разница в цене до и во время проведения мундиаля должна быть не более 70%; постояльцу необходимо предоставить средства личной гигиены, доступ к кухне и санузлу, новое постельное белье.Последний пункт рекомендаций особенно щекотливый, ведь он относится к налогообложению прибыли. Ростуризм рекомендует исправно задекларировать и оплатить все налоги в пользу государства.В МВД предупредили о необходимости регистрации постояльцев из-за границы, приехавших на 1 ночь, и постояльцев из других городов, приехавших на 3 и более дня. Это поможет в расследовании преступлений и контроле ситуации в городах. Также рекомендуют сделать опись имущества и утвердить ее в органах во избежание неприятных ситуаций.