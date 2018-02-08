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| | Ростуризм выпустил памятку для желающих сдать жилье во время проведения ЧМ-18

Ростуризм выпустил памятку для желающих сдать жилье во время проведения ЧМ-18

Вчера, 17:51
Федеральное агентство по туризму на своем сайте разместило рекомендации для желающих сдать жилье в городах-хостах Чемпионата Мира.

Ростуризм выпустил памятку для желающих сдать жилье во время проведения ЧМ-18

 

Всего собрано 7 основных пунктов, соблюдение которых позволит безопасно принять у себя иностранцев и иногородних, и не ударить в грязь лицом, предложив действительно качественные услуги по предоставлению жилья.

Рекомендации касаются условий предоставления жилья для гостиниц/хостелов и частных квартир, например: разница в цене до и во время проведения мундиаля должна быть не более 70%; постояльцу необходимо предоставить средства личной гигиены, доступ к кухне и санузлу, новое постельное белье.

Последний пункт рекомендаций особенно щекотливый, ведь он относится к налогообложению прибыли. Ростуризм рекомендует исправно задекларировать и оплатить все налоги в пользу государства.

В МВД предупредили о необходимости регистрации постояльцев из-за границы, приехавших на 1 ночь, и постояльцев из других городов, приехавших на 3 и более дня. Это поможет в расследовании преступлений и контроле ситуации в городах. Также рекомендуют сделать опись имущества и утвердить ее в органах во избежание неприятных ситуаций.
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