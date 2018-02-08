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| | В США собака оседлала одноглазого пони

В США собака оседлала одноглазого пони

Сегодня, 16:38
В Сети набирает популярность ролик с собакой и одноглазым пони. Видео сняла жительница штата Миссури, США, его посмотрели уже более пяти миллионов пользователей.

В США собака оседлала одноглазого пони

 

Келли Шенкер из города Боливар в Миссури стала автором необычного видео. На кадрах собака породы вельш-корги катается на одноглазом пони. Женщина объяснила, что маленькая лошадь по имени Крикет потеряла глаз в инциденте, никак не связанным с псом. Также она уточнила, что не знает этого корги и не подозревает, когда они стали лучшими друзьями. Келли Шенкер пошутила, что, наверное, украдет пса для циркового номера. Абсолютно неожиданно для автора видео стало вирусным. В соцсетях его посмотрели около шести миллионов человек, более 90 тысяч сделали репост.

 

Пользователи позитивно оценили видео и начали выдвигать теории, как и для чего собака забралась на лошадь. Некоторые предположили, что животные исполняют «секретную миссию», а другие, что пес решил стать ковбоем.
Виктория Озерова
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