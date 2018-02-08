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| | МВД предлагает вдвое ужесточить наказание за нетрезвую езду

МВД предлагает вдвое ужесточить наказание за нетрезвую езду

Сегодня, 16:26
МВД России предлагает вдвое ужесточить наказание за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом сообщила Ирина Волк, официальная представительница ведомства.

МВД предлагает вдвое ужесточить наказание за нетрезвую езду

 

МВД подготовило поправки к статье 264.1 УК РФ, и разместило их на федеральном портале законопроектов regulation.gov.ru. Если проект примут, максимальный штраф за пьяную езду увеличат с 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а наибольший срок тюремного заключения за соответствующее преступление вырастет с 2 до 4 лет. Следователи получат право отправлять в СИЗО тех, кого подозревают или обвиняют в рецидиве. Из статьи 264.1 исключат наказание обязательными работами, которое в настоящее время чаще всего назначают водителям, пойманным за пьяную езду.

В пояснении к законопроекту отметили: причина девиантного поведения автомобилистов в том, что сейчас нарушителям грозит недостаточно серьёзное наказание. По словам Ирины Волк, реализация поправок - путь к эффективной борьбе с пьянством на дорогах.
Яна Татьянина
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