МВД предлагает вдвое ужесточить наказание за нетрезвую езду

МВД России предлагает вдвое ужесточить наказание за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом сообщила Ирина Волк, официальная представительница ведомства.

Яна Татьянина

МВД подготовило поправки к статье 264.1 УК РФ, и разместило их на федеральном портале законопроектов regulation.gov.ru. Если проект примут, максимальный штраф за пьяную езду увеличат с 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а наибольший срок тюремного заключения за соответствующее преступление вырастет с 2 до 4 лет. Следователи получат право отправлять в СИЗО тех, кого подозревают или обвиняют в рецидиве. Из статьи 264.1 исключат наказание обязательными работами, которое в настоящее время чаще всего назначают водителям, пойманным за пьяную езду.В пояснении к законопроекту отметили: причина девиантного поведения автомобилистов в том, что сейчас нарушителям грозит недостаточно серьёзное наказание. По словам Ирины Волк, реализация поправок - путь к эффективной борьбе с пьянством на дорогах.