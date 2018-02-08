В связи со вспышкой гриппа в школах Перми объявлен карантин

Из-за резкого распространения вирусных заболеваний типа ОРВИ, или грипп в Перми в школах было решено объявить карантин, который пройдёт с 9 по 17 февраля нынешнего года. Кроме школ под действие карантина также попадают и учреждения среднепрофильного обучения.

Александр Вест

Официальные представители российской Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обнародовали данные о том, что за семидневный период с 29 на целых 33 процента был превышен эпидемический порог среди жителей Перми, а у школьников данный показатель составил 36 процентов. Согласно официальной статистике, с 5 по 7 февраля рост заболеваемости вирусными заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путём, среди пермяков лишь увеличился, а пороговый уровень заболеваемости населения ежедневно превышается в 2-3 раза.В качестве превентивных мер по предотвращению распространения вирусных заболеваний этого типа в Перми было решено ввести карантин, который будет действовать в течение девяти дней с 9 февраля.