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| | На сайт Минэкономразвития Северной Осетии закрались ссылки на порно-сайты

На сайт Минэкономразвития Северной Осетии закрались ссылки на порно-сайты

Сегодня, 15:36
Пользователи сайта Минэкономразвития Северной Осетии наткнулись на неожиданную переадресацию, ведущую прямиком к видеороликам с групповым порно. Что стало причиной такого сбоя, пока точно не выявлено, однако имеются предположения.

На сайт Минэкономразвития Северной Осетии закрались ссылки на порно-сайты

 

Официальных комментариев от руководства минэкономразвития не поступало, однако уже есть приемлемая версия такого казуса. Известно, что ранее ссылка действительно вела к необходимым документам, но в 2016 году ведомство сменило домен, а в информации забыли сменить устаревшие ссылки на новое. Старый домен быстро прибрали к рукам неизвестные и сделали из него сайт для взрослых, а в министерстве благополучно забыли об изменениях в адресах страниц и оставили старые ссылки, ведущие будущих инвесторов к порно-роликам.

После огласки ошибку исправили, но кто знает сколько возможностей инвестиций пропало из-за занятых рук ошеломленных пользователей.
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