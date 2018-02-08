На сайт Минэкономразвития Северной Осетии закрались ссылки на порно-сайты

Пользователи сайта Минэкономразвития Северной Осетии наткнулись на неожиданную переадресацию, ведущую прямиком к видеороликам с групповым порно. Что стало причиной такого сбоя, пока точно не выявлено, однако имеются предположения.

Официальных комментариев от руководства минэкономразвития не поступало, однако уже есть приемлемая версия такого казуса. Известно, что ранее ссылка действительно вела к необходимым документам, но в 2016 году ведомство сменило домен, а в информации забыли сменить устаревшие ссылки на новое. Старый домен быстро прибрали к рукам неизвестные и сделали из него сайт для взрослых, а в министерстве благополучно забыли об изменениях в адресах страниц и оставили старые ссылки, ведущие будущих инвесторов к порно-роликам.После огласки ошибку исправили, но кто знает сколько возможностей инвестиций пропало из-за занятых рук ошеломленных пользователей.