На сайт Минэкономразвития Северной Осетии закрались ссылки на порно-сайты

Официальных комментариев от руководства минэкономразвития не поступало, однако уже есть приемлемая версия такого казуса. Известно, что ранее ссылка действительно вела к необходимым документам, но в 2016 году ведомство сменило домен, а в информации забыли сменить устаревшие ссылки на новое. Старый домен быстро прибрали к рукам неизвестные и сделали из него сайт для взрослых, а в министерстве благополучно забыли об изменениях в адресах страниц и оставили старые ссылки, ведущие будущих инвесторов к порно-роликам.
После огласки ошибку исправили, но кто знает сколько возможностей инвестиций пропало из-за занятых рук ошеломленных пользователей.