Судебная тяжба Владимира Потанина и бывшей жены бьет все рекорды

Судебный процесс, который длится с 2014 года уже стал самой долгой процедурой развода, фигурантом которой является член списка Forbes.

На ряду с этим также следует отметить и то, что бывшая жена миллиардера Наталья Потанина получила самую маленькую компенсацию и не выиграла ни одного судебного дела, что тоже является своеобразным "антирекордом".По постановлению суда, Наталья и трое детей получили процент от имущества олигарха, которое насчитывает квартиру и несколько земельных участков.Остального же имущества у самого богатого россиянина, по состоянию на 2015 год с размером личного капитала в 15,4 миллиарда долларов, нет. Точнее, найти его не могут судьи.Бывшая жена Наталья недовольна системой правосудия, так как судьи делили квартиру и пару участков на протяжение 1,5 лет, а вот доказать, что Владимир Потанин не является владельцем "Норильского никеля" им удалось всего за два заседания.Сейчас Наталья Потанина направила иск в Верховный суд с надеждой, что хотя бы там ей удастся найти правосудие и получить законную половину имущества, совместно нажитого на протяжении 30 лет супружеской жизни.