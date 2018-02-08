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| | Собянин поздравил актёра Проскурина с днём рождения

Собянин поздравил актёра Проскурина с днём рождения

Сегодня, 13:32
Сергей Собянин, являющийся мэром российской столицы, выразил свои искренние поздравления в честь дня рождения выдающегося отечественного артиста Виктора Проскурина. Обращение Собянина было обнародовано на интернет-портале мэра и правительства Москвы.

Собянин поздравил актёра Проскурина с днём рождения

 

В опубликованном сообщении Сергей Собянин заметил, что Виктор Проскурин является обладателем яркого таланта, с помощью которого ему удалось завоевать симпатию и любовь огромного количества зрителей. Собянин отметил, что Проскурин сыграл весьма незабываемые и яркие роли в кинолентах, которые уже успели стать классическими представителями отечественного киноискусства. Также мэр Москвы заметил, что театральное творчество Проскурина наполнено выдающимися образами героев зарубежной и отечественной классики.

Напомним, Виктор Проскурин заслужил почётное звание народного артиста РФ, а также заслуженного артиста РСФСР. Зрителям актёр запомнился по ролям в таких картинах как: «Жестокий романс», Однажды двадцать лет спустя», «Пиковая дама» и многих других.
Александр Вест
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