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| | Актёр Геннадий Гарбук скончался

Актёр Геннадий Гарбук скончался

Сегодня, 13:19
В минувшую среду, 7 февраля, ушёл из жизни выдающийся отечественный артист Геннадий Гарбук. Актёр, получивший общественное признание благодаря участию в картине под названием «Белые росы», скончался на 84-м году жизни.

Актёр Геннадий Гарбук скончался

 

Актёр, заслуживший звание народного артиста Белоруссии, ушёл из жизни в минувшую среду в возрасте 83-х лет. О смерти выдающегося деятеля искусства стало известно благодаря сообщению, опубликованному на официальном интернет-портале Национального театра имени Купалы. Коллеги выдающегося отечественного актёра заметили, что считают данную утрату невосполнимой, заметив, что большинству знакомых и близких актёра потребуется значительное время для осмысления данной потери.

Прощание с прославленным артистом пройдёт завтра, 9 февраля, а похоронен Геннадий будет в Минске на Аллее звёзд Восточного кладбища. Напомним, Гарбук запомнился зрителям благодаря участию в таких кинолентах как: «На безымянной высоте», «Духов день», «Враги», а также «Поп» и «Белые росы».
Александр Вест
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