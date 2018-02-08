Бывшая "Мисс Англия" поделилась фото полуголой себя через несколько часов после родов

Джорджия Харсли, некогда обладавшая титулом "Мисс Англия", в своем Instagram-аккаунте поделилась фотографией топлес сразу после родов.

31-летняя популярная английская модель на протяжении всей своей беременности делилась со своими подписчиками в соцсетях фотографиями себя с "животиком". Вот и рождение ребенка не помешало Джорджии опубликовать заключительное фото, на котором модель запечатлена спустя несколько часов после родов.

В подписи к публикации модель делиться состоянием, в котором находилась тогда: грязные волосы, длинные ногти, колючие ноги и пустой живот. Также Джорджия вспоминает о своем теле до беременности и обещает начать заниматься его возвращением, как только полностью восстановиться после родов.Поклонники бывшей "Мисс Англия" в комментариях заметили, что фигура новоиспеченной матери выше всяких похвал и пожелали здоровья и счастья родителям и ребенку.