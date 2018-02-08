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| | В Москве закрылся шоу-рум реновации на ВДНХ

В Москве закрылся шоу-рум реновации на ВДНХ

Сегодня, 12:08
В Москве закрылся шоу-рум программы реновации, работавший на ВДНХ с сентября 2017. О плановом демонтаже экспозиции сообщает столичный департамент градостроительной политики.

В Москве закрылся шоу-рум реновации на ВДНХ

 

Со 2 сентября возле павильона "Космос" работал шоу-рум, демонстрирующий примеры планировки и отделки квартир, которые будут предоставлены москвичам взамен старых. Были представлены однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры, отделанные по стандартам комфорт-класса.

Макеты создавались с учётом замечаний, которые сделали 70 тысяч посетителей первого аналогичного шоу-рума, работавшего летом. Проектировщики добавили в квартиры гардеробные и встроенные шкафы, а коридор и прихожую увеличили вдвое. Потолок подняли с 2,65 м до 2,75 м.

По словам Сергея Левкина, главы столичного градостроительного ведомства, осенне-зимний шоу-рум посетило примерно 47 тысяч москвичей. Чиновник отметил, что в планах создать шоу-румы в районах, которых коснётся реновация.
Яна Татьянина
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