Телезрители способствовали назначению московского учителя общественным советником Исаака Калины

В течение двух последних недель столичные педагоги с помощью ресурса «Московская электронная школа» имели возможность обратиться с вопросом к главе Департамента образования главного города РФ Исааку Калине. В общей сложности было отправлено свыше ста пятидесяти вопросов. Три главные темы получили обсуждение во время вторничного (6 февраля) выпуска передачи «Вопросы, важные для всех!» на Московском образовательном телеканале. Об этом сообщает официальный портал Мэра Москвы.

В рамках программы Исаак Калина сделал выбор в пользу учителя математики ш. № 1519 Александра Уманского, как своего нового общественного советника. Этому решению предшествовало голосование телезрителей, 45% из которых назвали вопрос этого педагога лучшим. Александр Уманский спросил, возможна ли интеграция проекта «МЭШ» с городскими проектами с целью его развития. Как подчеркнул Исаак Калина, интеграция «МЭШ» со всеми проектами столицы должна проводиться естественным путем, а не с использованием административного ресурса. По его словам, в проекте применяется принцип, согласно которому хозяином системы является педагог, который сам решает, какие разработки нужны.