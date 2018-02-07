Названы популярнейшие наркотики в поп-культуре и искусстве

Один из иностранных порталов составил список тех наркотических средств, которые оказали самое значимое влияние на искусство, поп-культуру, музыку, литературу, кино. Большую часть данного перечня занимают упоминаемые рэп-исполнителями медицинские препараты.
Названы популярнейшие наркотики в поп-культуре и искусствеВчера, 21:48
Амфетамин, героин, марихуана - не полный список наркотиков, изъятых сотрудниками органов внутренних дел.
Полицейские областного центра задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств.
Полицейские областного центра задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств.