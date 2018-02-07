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| | Названы популярнейшие наркотики в поп-культуре и искусстве

Названы популярнейшие наркотики в поп-культуре и искусстве

Вчера, 21:48
Составлен список наркотических средств, наиболее часто упоминаемых в фильмах, художественной литературе и в песнях. В перечне есть «Ксанакс», героин, марихуана, ЛСД и другие.

Названы популярнейшие наркотики в поп-культуре и искусстве

 

Один из иностранных порталов составил список тех наркотических средств, которые оказали самое значимое влияние на искусство, поп-культуру, музыку, литературу, кино. Большую часть данного перечня занимают упоминаемые рэп-исполнителями медицинские препараты.

В списке есть «Ксанакс», используемый для борьбы с тревожностью, героин, ассоциируемый со стилем музыки грандж. Упоминается и фентанил, являющийся опиоидным анальгетиком, из-за передозировки которым в прошлом году скончался рэпер Lil Peep. Есть и обезболивающий препарат «Викодин», о котором многие узнали из сериала «Доктор Хаус». Также есть в перечне марихуана, ЛСД, героин, МДМА. Кроме того, в список добавлен и алкоголь, как один из наркотиков, которым наиболее часто злоупотребляют писатели.
 
Напоминаем, алкоголь и наркотики вредны для здоровья и разрушают человеческие жизни.

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