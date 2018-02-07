Новосибирец-должник притворился мешком с картошкой

В Новосибирске мужчина, задолжавший по кредиту крупную сумму, попытался спрятаться от приставов, прикинувшись мешком с картошкой. Об этом проинформировали в пресс-службе управления ФССП по региону.

Виктория Озерова

Необычный случай произошел в Новосибирске. Судебные приставы пришли по адресу 28-летнего местного жителя, который задолжал по потребительскому кредиту 200 тысяч рублей. Служителей встретила мать разыскиваемого, сказала, что сына дома нет, и пригласила их в квартиру. Должника в жилище не нашли, но на кухне стоял мешок картошки. Когда приставы собрались уходить, картофель принялся чихать. Женщина попыталась убедить служителей, что это их питомец, но тут мешок упал, и из него выглянула голова должника. Еще больше приставов удивило то, что он был в костюме тройке. Оказалось, что мужчина как раз собирался на свидание со своей девушкой в ресторане.Судебные приставы, пользуясь случаем, описали имущество, принадлежащее должнику.