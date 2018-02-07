Год экологии стал поводом для образования волонтерского движения Северной Осетии

На официальном сайте Года экологии в РФ была размещена информация о том, что в прошлом году в волонтерских мероприятиях в Республике Северная Осетия приняли участие около 59 тысяч добровольцев.

Александр Вест

Более 300 масштабных публичных акций по охране природы были организованы волонтёрами в республике. В организованных мероприятиях добровольцы занимались озеленением территорий и уборкой всевозможного мусора с улиц. Кроме того, в Год экологии были проведены различные научные исследования, организованы мероприятия, направленные на популяризацию программ по восстановлению численности особей леопарда в Северной Осетии-Алании. Для повсеместной реализации природоохранных мероприятий и экопросветительских акций в республике был организован волонтёрский отряд под названием «Барс».Члены созданного отряда будут задействованы в выпуске диких животных в ареал их естественного обитания. В составе «Барса» числятся представители различных профессий, а количество волонтёров составляет примерно 50 человек.