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| | В Санкт-Петербурге алкоголь хотят продавать с 8 часов утра

В Санкт-Петербурге алкоголь хотят продавать с 8 часов утра

Сегодня, 14:22
В данный момент официальным законодательством запрещена продажа алкогольных напитков в Санкт-Петербурге с 22:00 до 11:00. Однако вскоре правила могут измениться, так как продажу алкогольной продукции в Петербурге планируют начинать с 08:00.
 

В Санкт-Петербурге алкоголь хотят продавать с 8 часов утра

 

Представители Торгово-промышленной палаты намерены передать своё предложение властям Санкт-Петербурга относительно сдвига во временных рамках, регулирующих продажу алкогольной продукции. В палате намерены предложить разрешить продажу алкоголя до 23:00, тем самым продлив вечерние временные рамки продаж, а утренний рубеж в 11:00 хотят переместить на три часа раньше, что по их мнению, скажется на спросе и выручке с продажи алкогольных напитков.

Питерские предприниматели заявляют, что нынешние жёсткие временные рамки лишь увеличивают прибыль подпольных производителей, торгующих нелицензированным алкогольным товаром в неустановленное время. По мнению предпринимателей, граждане всё равно пьют алкоголь, приобретенный в неустановленное время, а деньги идут в обход закона и не поступают в качестве отчислений в городскую казну.
Александр Вест
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