Роспотребнадзор предупредил о вспышке гриппа в Европе

Роспотребнадзор предупреждает в гриппе на просторах Европы. В восьми странах зарегистрирована большая интенсивность заболеваемости.

Никита Готский

Представители ведомства заявили о неожиданном увеличении заболеваемости гриппом в Европе. На территории таких государств, как Исландия, Люксембург, Болгария, Италия, Швейцария зафиксирована высокая интенсивность циркуляции вирусов. В 16 странах континента циркуляция располагается на среднем уровне, еще в 16 на низком.В общей сложности в Старом Свете врачи изучили почти 4000 проб, из которых около 52% имеют положительный итог. В вирусах преобладают грипп В с 66,7% положительных проб, грипп А (33,3%). Как указывается на сайте Роспотребнадзора, в вирусе А определялись болезни подтипа H1N1 pdm09.Грипп продвигается в США. В январе из-за заболевания скончались 37 человек, а в 11 штатах власти отменили школьные задания.