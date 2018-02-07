Центробанк будет проверять своих сотрудников на детекторе лжи

Руководство Центрального банка России приняло решение проверять своих сотрудников на детекторе лжи, дабы избежать коррупции и разглашения профессиональных тайн.

Пелагея Лебединская

Глава Центрального банка заявил, что прохождение детектора лжи принесет много пользы, особенно в сфере найма нового персонала. Это поможет проанализировать их профессиональный и аналитический навык. Прохождение полиграфа будет не обязательным, а добровольным, однако на этом процессе будут настаивать. Предположительно вопросы будут задаваться о воровстве, вредных привычках, разглашении тайной профессиональной информации и некоторые им подобные.Согласно Трудовому кодексу РФ, рабочему персоналу прохождение детектора лжи не обязательно, а лишь по собственному желанию.