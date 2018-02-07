Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Мнения

Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Несколько советов покупателям.

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

От Редактора

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

Застанет ли нас это событие врасплох?

Сюжеты :

Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка Новосибирец-должник притворился мешком с картошкой Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты
| | Центробанк будет проверять своих сотрудников на детекторе лжи

Центробанк будет проверять своих сотрудников на детекторе лжи

Вчера, 22:40
Руководство Центрального банка России приняло решение проверять своих сотрудников на детекторе лжи, дабы избежать коррупции и разглашения профессиональных тайн.

Центробанк будет проверять своих сотрудников на детекторе лжи

 

Глава Центрального банка заявил, что прохождение детектора лжи принесет много пользы, особенно в сфере найма нового персонала. Это поможет проанализировать их профессиональный и аналитический навык. Прохождение полиграфа будет не обязательным, а добровольным, однако на этом процессе будут настаивать. Предположительно вопросы будут задаваться о воровстве, вредных привычках, разглашении тайной профессиональной информации и некоторые им подобные.

Согласно Трудовому кодексу РФ, рабочему персоналу прохождение детектора лжи не обязательно, а лишь по собственному желанию.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Генпрокурор сообщил о намерении проверить сотрудников Совбеза США на детекторе лжи
Генпрокурор сообщил о намерении проверить сотрудников Совбеза США на детекторе лжи

Чтобы выяснить источник утечки информации в СМИ американский генпрокурор Джефф Сешнс желает проверить всех сотрудников Совета нацбезопасности США на детекторе

Гелетей проверит чиновников Украины на детекторе лжи
Гелетей проверит чиновников Украины на детекторе лжи

Накануне стало известно, что глава Министерства обороны Украины, Валерий Гелетей, хочет проверить около 30 своих подчинённых, сотрудников возглавляемого им

В Минобороны Украины пообещали проверить на «детекторе лжи» все руководство ведомства
В Минобороны Украины пообещали проверить на «детекторе лжи» все руководство ведомства

Валерий Гелетей, министр обороны Украины, заявил, что планирует проверить на «детекторе лжи» все руководство ведомства. Он также предложил, что по результатам

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости