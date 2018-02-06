Парфюмерная компания Acqua di Parma выпустила линию тревел-парфюмов

Аромат с божественными нотками петитгрейна, бергамота, апельсина, кориандра, кедра, пачули, белого мускуса, нарцисса и жасмина придает особого шарма парню. Косметическая линия Colonia Pura включает в себя дезодоранты в виде стика и спрея. Для чувствительной кожи больше подходит стик, так как он не содержи спирта, следовательно не вызывает раздражения.
Ароматы Colonia Mirra, Colonia Oud, Colonia Ambra, , Colonia Leather, Colonia Ebano, Colonia Quercia вошли в коллекцию тревел-парфюмов, которые были выпущены весной 2017 года. Духи были приняты всеми мужчинами, не только из-за своего ошеломляющего аромата, но и за компактность. Дизайнерской фишкой стал кожаный чехол, подчеркивающий статус бренда и его владельца.
В 1916 году в Италии вышел в свет новый бренд косметики и парфюмерии класса люкс— Acqua di Parma. Дебютным ароматом стал одеколон Colonia. Так же мультибренд занимается производством ароматических свечей с натуральными маслами и продуктами ухода за телом.