Парфюмерная компания Acqua di Parma выпустила линию тревел-парфюмов

Всемирно известная компания элитных брендов итальянской парфюмерии Acqua di Parma произвела новый вид мужского аромата-бестселлера Colonia Pura в косметической и тревел-версии. Особенность этого релиза заключается в том, что емкость флакона 30 миллилитров очень удобно для путешествий.

Аромат с божественными нотками петитгрейна, бергамота, апельсина, кориандра, кедра, пачули, белого мускуса, нарцисса и жасмина придает особого шарма парню. Косметическая линия Colonia Pura включает в себя дезодоранты в виде стика и спрея. Для чувствительной кожи больше подходит стик, так как он не содержи спирта, следовательно не вызывает раздражения.Ароматы Colonia Mirra, Colonia Oud, Colonia Ambra, , Colonia Leather, Colonia Ebano, Colonia Quercia вошли в коллекцию тревел-парфюмов, которые были выпущены весной 2017 года. Духи были приняты всеми мужчинами, не только из-за своего ошеломляющего аромата, но и за компактность. Дизайнерской фишкой стал кожаный чехол, подчеркивающий статус бренда и его владельца.В 1916 году в Италии вышел в свет новый бренд косметики и парфюмерии класса люкс— Acqua di Parma. Дебютным ароматом стал одеколон Colonia. Так же мультибренд занимается производством ароматических свечей с натуральными маслами и продуктами ухода за телом.