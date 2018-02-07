Исаак Калина: профобучение московским школьникам обеспечивают местные колледжи

Во время интервью «Учительской газете» глава Департамента образования столицы Исаак Калина подчеркнул, что московская образовательная система не нуждается в отдельной структуре управления профессиональным образованием. По словам министра, его ведомство успешно выполняет свою основную функцию, которая заключается в управлении мотивацией директоров на достижение необходимых Москве и горожанам целей и задач. Директора, в сою очередь, отвечают за управление мотивацией коллективов, способствуя реализации означенных целей и задач.