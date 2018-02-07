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| | Исаак Калина: профобучение московским школьникам обеспечивают местные колледжи

Исаак Калина: профобучение московским школьникам обеспечивают местные колледжи

Сегодня, 03:00

Во время интервью «Учительской газете» глава Департамента образования столицы Исаак Калина подчеркнул, что московская образовательная система не нуждается в отдельной структуре управления профессиональным образованием. По словам министра, его ведомство успешно выполняет свою основную функцию, которая заключается в управлении мотивацией директоров на достижение необходимых Москве и горожанам целей и задач. Директора, в сою очередь, отвечают за управление мотивацией коллективов, способствуя реализации означенных целей и задач.

 

Исаак Калина: профобучение московским школьникам обеспечивают местные колледжи

По мнению Исаака Калины, столичные учреждения профобразования не заинтересованы в появлении над собой управленческой конторы, ведь они вполне самостоятельные люди. В настоящее время колледжи занимаются профобучением, как студентов, так и школьников в интересах города. Тот факт, что они берут на себя преподавание школьной технологии, доказывает, что колледжи не захотят разрыва со школами.

 

 
 

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