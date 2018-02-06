В Нижневартовске «моржи» устроили пляжную вечеринку

«Моржи» из Нижневартовска не дождались лета и устроили вечеринку на местном пляже прямо посреди сугробов. Экстремалы в купальниках и плавках не только купались в проруби, но и устроили настоящие спортивные состязания.

Виктория Озерова

Любители зимнего плавания в Нижневартовске устроили настоящую пляжную вечеринку около проруби. Женщины, мужчины и даже дети надели купальники и плавки и намазались солнцезащитным кремом. «Моржи» прыгали в прорубь и занимались спортом при -20 градусах. Закаленные местные жители играли в снежки и хоккей и прыгали через скакалку. Пляжная вечеринка могла бы получиться вполне похожей на подобное действие в Майами, если бы вместо снега лежал песок.Следует отметить, что на пляжной вечеринке присутствовали операторы, которые, в отличии от участников действия, надели теплые куртки и шапки-ушанки.