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Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

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| | В Челябинске вместо баскетбольного кольца установили унитаз

В Челябинске вместо баскетбольного кольца установили унитаз

Вчера, 18:37
Унитаз стал баскетбольным кольцом в Челябинске. Об этом пишут местные издания.

В Челябинске вместо баскетбольного кольца установили унитаз

 

Поклонники спорта в Челябинске применили унитаз вместо баскетбольного кольца. Неизвестные умельцы забросили предмет сантехники в старое баскетбольное кольцо во дворе, который находится на улице Мамина. Сфотографировал спортивный элемент один из местных жителей, наткнувшийся на странную инсталляцию в Тракторозаводском районе промышленного города.

По предположению горожанина, проект делался выпившими людьми. Полученный кадр он опубликовал в соцсетях, после чего его принялись обсуждать и другие жители Челябинска. Один читатель посчитал, что в населенном пункте появился мастер перфоманса, который решил обрадовать людей данным проектом, а другой заметил, что унитаз в виде баскетбольного кольца прижился бы в музее современного искусства.
Никита Готский
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