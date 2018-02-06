В Челябинске вместо баскетбольного кольца установили унитаз

Унитаз стал баскетбольным кольцом в Челябинске. Об этом пишут местные издания.

Никита Готский

Поклонники спорта в Челябинске применили унитаз вместо баскетбольного кольца. Неизвестные умельцы забросили предмет сантехники в старое баскетбольное кольцо во дворе, который находится на улице Мамина. Сфотографировал спортивный элемент один из местных жителей, наткнувшийся на странную инсталляцию в Тракторозаводском районе промышленного города.По предположению горожанина, проект делался выпившими людьми. Полученный кадр он опубликовал в соцсетях, после чего его принялись обсуждать и другие жители Челябинска. Один читатель посчитал, что в населенном пункте появился мастер перфоманса, который решил обрадовать людей данным проектом, а другой заметил, что унитаз в виде баскетбольного кольца прижился бы в музее современного искусства.