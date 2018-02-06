Дивногорец поддержал олимпийскую сборную РФ прыжком в ледяной Енисей

43-летний житель Дивногорска Олег Волков решил выразить свою поддержку и уважение российским атлетам, отправившимся на Олимпиаду в Пхенчхане. Для этого мужчина выбрал не совсем обычный способ – прыгнул в ледяные воды Енисея. Действие произошло сегодня, 6 февраля. Отмечается, что в момент прыжка температура воздуха достигла отметки -25. После Волков рассказал, что ему было очень холодно, но его это пугало с самого начала, и он себя прекрасно чувствует.
Следует отметить, что Олег Волков ведет активный образ жизни и это не первый его подобный прыжок. В прошлом году действие мужчина посвятил любимому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому.