iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Дивногорец поддержал олимпийскую сборную РФ прыжком в ледяной Енисей

Дивногорец поддержал олимпийскую сборную РФ прыжком в ледяной Енисей

Вчера, 18:49
Ситуация с российской олимпийской сборной давно стала резонансной. Многие знаменитости и простые люди поддержали спортсменов, отправившихся в Южную Корею выступать под нейтральным флагом. Неординарно атлетов проводил дивногорец Олег Волков: он прыгнул в ледяные воды Енисея.

Дивногорец поддержал олимпийскую сборную РФ прыжком в ледяной Енисей

 

43-летний житель Дивногорска Олег Волков решил выразить свою поддержку и уважение российским атлетам, отправившимся на Олимпиаду в Пхенчхане. Для этого мужчина выбрал не совсем обычный способ – прыгнул в ледяные воды Енисея. Действие произошло сегодня, 6 февраля. Отмечается, что в момент прыжка температура воздуха достигла отметки -25. После Волков рассказал, что ему было очень холодно, но его это пугало с самого начала, и он себя прекрасно чувствует.

Следует отметить, что Олег Волков ведет активный образ жизни и это не первый его подобный прыжок. В прошлом году действие мужчина посвятил любимому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому.
Виктория Озерова
Новости по теме
Милонов просит Полтавченко не пускать спортсменов на Олимпиаду 2018
Милонов просит Полтавченко не пускать спортсменов на Олимпиаду 2018

Виталий Милонов, депутат Госдумы от "Единой России", попросил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко не пускать городских спортсменов на Олимпиаду 2018. Он

Алексей Волков одержал победу в спринте на этапе Кубка IBU
Алексей Волков одержал победу в спринте на этапе Кубка IBU

Российский биатлонист Алексей Волков одержал победу в спринте на этапе Кубка IBU. Об этом сообщают международные СМИ.

Космонавт Сергей Волков опубликовал фото Липецка из космоса
Космонавт Сергей Волков опубликовал фото Липецка из космоса

Космонавт Сергей Волков опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фотографию Липецка, сделанную из космоса. Об этом сообщили российские

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости