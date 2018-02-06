Сослуживец пилота Су-25, сбитого в Сирии, рассказал о последней встрече с ним

Сослуживец убитого в Сирии пилота Су-25 рассказал о последней встрече с ним. Пилот погиб при выполнении задания в Идлибе 3 февраля.

Никита Готский

Соратники погибшего несколько дней назад в Сирии летчика Романа Филиппова с горечью узнали про трагическую смерть военнослужащего. Как утверждает его однополчанин Денис Хижняк, он встречался с Филипповыи после новогодних праздников, потом летчика отправили в командировку и он улетел. Военный говорит, что все сослуживцы Филиппова расплакались, когда им пришло сообщение о кончине боевого товарища. «Тяжело было», сожалеет о смерти Романа Хижняк.Сегодня представители Минобороны России сообщили о доставке тела пилота на родину. Его похоронят со всем воинскими почестями 8 февраля в родном Воронеже. Администрация школы, где учился Филиппов, просит у властей города присвоить учебному заведению имя пилота.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении сбитого летчика званием Героя России. Документ опубликован на сайте главы государства.