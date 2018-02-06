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От Редактора

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| | Специалист интернет-технологий объявил о травле подростков в сетях интернета

Специалист интернет-технологий объявил о травле подростков в сетях интернета

Вчера, 17:55
Руководитель центра интернет-технологий Сергей Гребенников в своем докладе заявил, что в прошедшем году многие подростки России поддаются интернет-травли.

Специалист интернет-технологий объявил о травле подростков в сетях интернета

 

Сергей Серебняков рассказал, что нужно предпринимать какие-то меры для устранения травли подростков в интернете. В данный момент почти половина подростков России сталкиваются в интернете с унижениями и оскорблениями, которые плохо влияют на психику детей. Бывают случаи, что молодые люди в столь раннем возрасте из-за инцидентов в интернете впадают в депрессию. Многие подростки сталкиваются в сетях с шантажом, видят агрессивное онлайн-поведение, а также получают сообщения нецензурного содержания. Некоторые подростки переносят такие проблемы самостоятельно, что пагубно на них влияет, лишь некоторые обращаются за помощью к родителям. Сергей Серебняков объявил, что нужно прекращать эту травлю, отслеживать угнетателей подростков и наказывать их по закону.

Отметим, что в в данный момент по всему миру существует проблема нагнетания подростков в интернете, ведь нынешние дети 12-17 лет в основном общаются в социальных сетях.
Пелагея Лебединская
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