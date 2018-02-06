Звукорежиссёр игры был уволен за трансфобию и расизм

Звукорежиссёр, работавший над созданием популярной компьютерной игры, был уволен из-за того, что вскрылись подробности его личной переписки, в которой он демонстрировал ярко выраженную неприязнь к транссексуалам.

Александр Вест

Симон Чилински, ранее работавший над созданием известной компьютерной игры под названием Subnautica, лишился своей должности из-за своей трансофобии и расизма. В адрес звукорежиссёра поступили многочисленные обвинения в трансфобии и расизме после того, как в его личной электронной переписке, которая попала в руки геймеров, выяснилось, что он питает ненависть и неприязнь к транссексуалам, нередко подшучивая над ними. Также в материалах его переписки были найдены моменты, в которых он крайне негативно высказывался о гражданах из государства третьего мира.Из-за того, что материалы переписки стали достоянием широкой общественности, Симон Чилински лишился своей должности звукорежиссёра в студии под названием Unknown Worlds Entertainment.