Улицу в Новой Москве назовут в честь погибшего в Сирии летчика

Именем летчика Романа Филипова, который погиб в бою, сражаясь с террористами в Сирии, было предложено назвать одну из застраиваемых улиц в Новой Москве. Автором данной инициативы выступил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Парламентарий выражает надежду на то, что правительство Москвы окажет в вопросе присвоения имения Филипова существенную поддержку. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов также рассчитывает на то, что одна из улиц областного центра получит имя летчика.

«Я уже провел ряд предварительных переговоров. Могу сказать, что одну из улиц Новой Москвы планируется назвать именем Романа Филипова. Как мы рассчитываем, это будет одна из улиц в новых застраиваемых районах», - отметил Саблин.

В Минобороны РФ утверждают, что 3 февраля при совершении полета над зоной деэскалации Идлиб террористы сбили российский самолет Су-25.

Роман Филипов успел доложить военному руководству о производимой в его отношении атаке. После этого он катапультировался в районе Телль-Дебес и вел неравный бой с боевиками. Посмертно майора представили к званию Героя России.

Николай Офицеров