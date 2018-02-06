Улицу в Новой Москве назовут в честь погибшего в Сирии летчика

Улицу в Новой Москве назовут в честь погибшего в Сирии летчикаВчера, 17:11
Алексей Тарасенко, губернатор Приморского края, высказал свои искренние соболезнования семье погибшего летчика в Сирии, и назвал его: « ассом отечественной
Одну из улиц города Грозного Чеченской Республики планируют назвать в честь героя России Александра Прохоренко, который погиб во время военной операции в
На днях организация патриотов Липецка предложила городской власти рассмотреть вопрос о переименовании одной из улиц в честь погибшего в Сирии военного летчика